Grootste miljoenenwijk gedomineerd door expats: ‘Voertaal tegenwoordig Frans’

Op nieuwe bewoners zit deze villawijk niet te wachten: ‘Ik snap niet eens hoe het zou passen’

In villawijk Vroondaal is onrust ontstaan over de mogelijke verbouwing van een woning tot studio’s. Bewoners vielen over een aankondiging in het gemeenteblad dat er kamers in het pand zouden kunnen komen voor de verhuur aan acht bewoners. Even aanbellen bij de buurvrouw had een hoop verwarring voorkomen, zo blijkt achteraf.