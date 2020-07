Grootste zeesluis ter wereld wordt mogelijk de ‘Irma Sluis-sluis’

De Haagse gebarentolk kreeg in korte tijd landelijke bekendheid omdat zij premier Mark Rutte bijstond tijdens zijn coronapersconferenties. De Drentse band Mooi Wark wijdde zelfs een lied aan haar. Sluis zelf liet in haar schaarse interviews weten dat ze niet zit te wachten op alle aandacht die haar werk voor de premier met zich meebracht. ,,Het was toeval dat ik op de persconferenties werd gezet, dat was alleen omdat ik in Den Haag woon”, wuifde zij alle lof weg.