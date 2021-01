Grote brand in McDonalds in Stadskanaal

In verband met rookontwikkeling werd een NL Alert afgegeven en mensen in de directe omgeving werden verzocht ramen en deuren gesloten te houden. Het is niet bekend of er op moment van de brand mensen in het pand waren. De McDonald’s in Stadskanaal is niet 24 uur per dag open, zo meldt RTV Noord.



De brand brak rond tien voor vijf uit, ongeveer anderhalf uur later waren de vlammen onder controle. De brandweer verwacht nog enige tijd bezig te zijn met nablussen. Brandweermannen krijgen daarbij hulp van een kraan.