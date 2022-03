Grote brand in papierhal Dongen, rook in wijde omgeving te zien

In een papierhal in het Brabantse Dongen woedt zaterdag een grote brand. Het hele gebouw staat in brand. Meerdere eenheden van de brandweer zijn uitgerukt. De rook is in de wijde omgeving te zien en veroorzaakt mogelijk overlast.

De brandweer kreeg zaterdagochtend rond 11.30 uur een melding van de brand. Er is direct opgeschaald naar grote brand en meerdere brandweerwagens zijn uitgerukt. De brand is zo groot dat vlammen uit het gebouw komen. Het gaat om een grote papierhal die geheel in brand staat en die tegen een andere hal aan is gebouwd.

Sluit ramen en deuren

Alle mensen die aanwezig waren in het pand zijn tijdens het uitbreken van de brand naar buiten gegaan. Door de grote brand komt veel rook vrij, daarom is er een NL Alert verzonden in de omgeving. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert mensen in de omgeving van de brand uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Rookwolken

Vanuit Oosterhout en Teteringen worden de rookwolken ook gezien en in de omgeving Gilze en Rijen zijn asresten gevonden.

Volledig scherm Bij de brand komt veel rook vrij, daarom is er een NL Alert verzonden in de omgeving van Dongen. © Jeroen Stuve / MaRicMedia

Droneteam

Om beter te zien waar de brandhaarden zich in het gebouw bevinden, heeft de brandweer een droneteam opgeroepen om de brandweer te ondersteunen. Door de grote brand zijn wegen richting het industrieterrein afgesloten. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

Volledig scherm De rook is in de wijde omgeving van Dongen te zien en veroorzaakt mogelijk overlast. © Jeroen Stuve / MaRicMedia

Volledig scherm In een papierhal aan De Leest in Dongen woedt zaterdag een grote brand. © Jeroen Stuve / MaRicMedia

Volledig scherm Meerdere eenheden van de brandweer zijn uitgerukt. © Jeroen Stuve / MaRicMedia

Volledig scherm Vanaf de brug aan de Westerlaan over het Wilhelminakanaal is de rook te zien. © Susanne den Boer



