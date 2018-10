Grote brand op Brabants industrieterrein

Politie vindt wapens, drugs, cash en vier honden bij grote 'veegactie'

6 oktober Loont het? Vage tips en meldingen over verdachte situaties of criminele activiteiten nalopen? Ja, stellen politie, gemeenten en de Belastingdienst die afgelopen week in totaal 72 van die tips onderzochten in Brabant. De oogst bevatte onder meer een mobiele hennepkwekerij en vier verwaarloosde honden.