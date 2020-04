Grote brand verwoest woonboerderij in Callantsoog

Hoe ‘brandscho­ne’ pelletbran­der de stempel ‘vervuiler’ kreeg

12 april In totaal 100 miljoen euro heeft de overheid uitgegeven aan subsidies op houtkachels in woningen, met steun van milieuorganisaties. Omdat ze duurzaam zouden zijn. Nu is de regeling vroegtijdig gestopt omdat de toestellen schadelijke stoffen uitstoten. Over een opmerkelijke draai van het kabinet.