Grote controle tankstations op instortingsgevaar

De brandstofmaatschappijen hebben samen 250 tankstations langs de snelwegen. Shell zegt de luifels al geregeld te inspecteren, maar nu ook achter de boarding te kijken. ,,Dit programma is versneld uitgevoerd na het incident bij Total. Net als andere maatschappijen doen we aanpassingen aan luifels met eenzelfde constructie als die van Total in Zeeland. Bij Shell gaat het in totaal om ongeveer 150 luifels waar gefaseerd zaken worden aangepast’’, zegt woordvoerder Tim Kezer van Shell.



Slechte balken worden versterkt of vervangen. En als dat niet afdoende is, wordt heel de luifel vervangen. Volgens Shell is er geen risico dat een overkapping nu nog instort. Alle luifels zijn al op veiligheid gecontroleerd. Ook BP laat desgevraagd weten dat er controles plaatsvinden bij de luifels met een houten constructie. Total begon direct na het incident in Zeeland met de inspecties van de houten balken van haar tankstations. In drie gevallen werd het dak geheel vervangen door een stalen constructie. Total is nog steeds bezig met het werk.