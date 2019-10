Grote festivals willen voortaan milieubewust feesten

drents gezin ‘Vader Ger­rit-Jan van D. had grootse plannen voor commune met verslaaf­den’

17:27 De opgepakte vader Gerrit-Jan van D. (67) die zes kinderen vast zou hebben gehouden op een boerderij in Ruinerwold had eind jaren negentig al grootse plannen voor een commune met verslaafden. Hij kocht hiervoor drie stukken weiland bij het Staphorster bos, bevestigt de zoon van de vorige grondeigenaar. Het project is nooit van de grond gekomen.