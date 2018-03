Grote grazers Oostvaardersplassen nog tot eind deze maand bijgevoerd

De grote grazers in de Oostvaardersplassen worden tot tenminste eind deze maand bijgevoerd. Dan wordt opnieuw bekeken of bijvoederen nog nodig is. Dat maakte de provincie Flevoland bekend.

Staatsbosbeheer liet eerder weten dat de dieren voorlopig extra eten krijgen, maar noemde geen datum. Aanvankelijk werden de dieren helemaal niet bijgevoederd, maar omdat dit tot maatschappelijke onrust leidde en actievoerders besloten op eigen houtje de beesten te voeren, besloot de provincie toch tot tijdelijk bijvoeren tijdens de koudeperiode.

De provincie liet weten de maatschappelijke bezorgdheid over het dierenwelzijn in het natuurgebied zwaarder te laten wegen dan het advies van de deskundigen die vinden dat de dieren niet moeten worden bijgevoederd. In het gebied leven herten, konikpaarden en Heckrunderen.

Demonstratie

Actievoerders willen zondag een demonstratie houden bij het bezoekerscentrum. ,,We vinden dat het beleid moet veranderen en dat het aantal dieren moet worden aangepast. Er zijn genoeg mogelijkheden om de stand te reguleren. Nu laten ze de dieren eerst hongerlijden en dan worden ze alsnog doodgeschoten. Zoals het nu gaat, mag niet meer gebeuren'', zegt Bart Lubbers, een van de initiatiefnemers van het protest. Hij verwacht 'enkele honderden' demonstranten.

De opwinding over het lot van de grote grazers in het natuurgebied ontplofte afgelopen week. Terwijl deskundigen riepen dat bijvoeren de problemen alleen maar zou vergroten, doordat de populatie van de dieren ongewild zou toenemen, met meer afschot tot gevolg, namen actievoerders het heft in eigen hand en gooiden hooibalen over de hekken van het terrein.

Hekken

In de winter gaan in het gebied veel dieren dood. De discussie over bijvoeren laaide de afgelopen jaren herhaaldelijk op. Critici wijzen er onder meer op dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan. Bijvoeren gebeurde al eerder. In 2010 besloot de Tweede Kamer dat de herten, paarden en runderen in het gebied extra voer moesten krijgen.