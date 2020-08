Grote groep feestvierders danst opeengepakt op feest met bekende dj's

Op een dancefeest bij een strandtent vlakbij Utrecht namen gisteravond tientallen feestvierders het niet nauw met de coronamaatregelen. Op beelden die dj Jean, een van de artiesten op het feest, deelde op Instagram is te zien hoe een grote groep mensen in een tent dicht op elkaar staat te dansen voor de draaitafel van de dj. Het lijkt op een gezellig festival van voor het corona-tijdperk. De eigenaar van de strandtent zegt dat het om een momentopname ging. ,,Er viel een regenbuitje, dus mensen kwamen onder de tent schuilen.”

Op de Facebookpagina wordt het evenement enthousiast verkocht. ‘Zaterdag 22 augustus gaan we terug naar een feestje op het strand en op het terras.’ Bekende dj’s zoals dj's Roog en Erick E en dj Jean treden op voor de 250 aanwezigen. Volgens de organisatie zou op het feest rekening gehouden worden met de maatregelen van het RIVM. Maar op beelden van de bekende dj is te zien dat die regels zijn genegeerd. Zo werd er door een grote groep geen 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Regenbuitje

De eigenaar van Beachclub Klein Scheveningen, Richard Fick, baalt van de video. Het evenement in Lopikerkapel aan de rivier de Lek zou volgens hem namelijk wel hebben voldaan aan de regels. ,,Dit was een momentopname. Er viel een regenbuitje, dus mensen kwamen onder de tent schuilen.” Volgens Fick zei hij nog tegen dj Jean, wiens echte naam Jan Engelaar is, dat de video niet handig zou zijn. In de video is niet te zien dat het buiten de tent regent. Wel is te zien dat de zon schijnt en dat de aanwezige mensenmassa vrolijk danst op de muziek.

Dj Jean is in een goede bui in de video, die hij inmiddels weer heeft verwijderd. ,,Lieve mensen, kijk eens, het kan nog steeds. Corona, Nederland, fuck that shit. Dit is waar het gebeurt”, roept Engelaar het uit. De dj staat nog steeds achter de beelden waarop de mensenmassa dicht op elkaar danst. ,,Ik ben gevraagd om daar te draaien, het is niet mijn taak om mensen terecht te wijzen dat ze geen afstand van elkaar houden”, begint de artiest. Volgens hem moet een feestje inmiddels gewoon weer kunnen en is feesten juist gezond. ,,Ik ben het niet eens met de maatregelen. En met een drankje komt de kwaadheid naar boven en dan druk ik mijzelf minder subtiel uit.”

Geschokt

Een collega-dj van Engelaar is niet te spreken over de beelden. ,,Ik ben geschokt en verontwaardigd dat prominente dj's zich lenen voor organisaties die de coronamaatregelen niet handhaven.” De dj blijft graag anoniem, maar zijn naam is bekend bij de redactie. ,,Ik vind het respectloos tegen collega's in de evenementenbranche die zich wel aan de regels houden en hun hoofd niet boven water kunnen houden.” De maker van de hit The Launch zegt het spijtig te vinden als collega-dj's zich aan het feest en de video storen. ,,Maar ik denk er gewoon anders over. Het zou pas hypocriet zijn als ik dit niet zou doen.”

De eigenaar van de Beachclub zegt dat de politie gisteravond tot drie keer toe op het terrein is geweest om te komen controleren. ,,Het was allemaal onder controle.” Volgens de eigenaar stonden de mensen hooguit vijftien minuten op elkaar vanwege het schuilen voor de regen. ,,Mensen willen dan liever niet in het zand staan, dus komen ze onder de tent schuilen.” De video komt volgens Fick op een onhandig moment. ,,De video is een momentopname op een verkeerd moment.”