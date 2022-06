Grote groep tractoren rijdt bij Apeldoorn, geweerd door politie uit vrees bevrijdingsactie vastzittende boeren

Bij het A1-viaduct over Kanaal Zuid kwamen woensdagavond tientallen boeren met trekkers samen. Agenten gingen met de boeren in gesprek. Omdat sommigen probeerden meer naar de stad te trekken sloot de ME onder andere een stuk van de Kayersdijk af. Een grote politiemacht is op de been om de boeren en hun trekkers te weren. Ook op andere plekken in en rond de plaats staan heel veel politievoertuigen bij afzettingen.