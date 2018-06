Grote kans om zeldzame 'nachtwolken' komende nachten te zien

Lichtende nachtwolken zijn de hoogste wolken die we kennen. Ze komen voor op een hoogte van 85 kilometer. Ze kunnen zich vormen wanneer zeer kleine ijskristallen ontstaan op stofdeeltjes op grote hoogte. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geven deze wolken zelf geen licht. Het licht is afkomstig van de zon en wordt door de ijskristallen weerkaatst naar het aardoppervlak.

Pas nadat de zon ondergegaan is, wordt deze bewolking zichtbaar als een zilverblauwe streperige structuur. Zolang de lichtende nachtwolken nog door de zon worden beschenen, zijn ze waar te nemen. Wanneer de zon verder onder de horizon zakt, treedt ook op grote hoogte de duisternis in en zullen de lichtende nachtwolken verdwijnen.

Zilverwitte, speciale kleur

Of dit natuurfenomeen daadwerkelijk optreedt, is altijd afwachten. Sinds afgelopen donderdag zijn de condities volgens de meteorologen van Weeronline ideaal. ,,Het moet wel helder zijn en dat was afgelopen nacht nog niet het geval. Vanavond en in de nacht naar morgen is de kans op helder weer een stuk groter, vooral in het noorden van het land."