Grote natuurbrand bij Wateren lijkt onder controle, campings tot 19.00 uur ontruimd

Feministi­sche beweging maakt 'mannelijke' straten 'vrouwelijk'

17:48 De Dam heet plots de Dame, Rokin is omgedoopt in de Beyoncé Boulevard en op de plek van de J.P. Coenlaan ligt nu de Marie Anne Tellegenstraat. Het is een actie van de feministische beweging De Bovengrondse, die in elf steden 'mannelijke' straten in 'vrouwelijke straten veranderde.