Grote natuurbrand bij Wateren, vier campings ontruimd

Weegschaal­k­la­ger weer welkom bij zijn Albert Heijn

16:56 Fer Pusters is weer welkom bij 'zijn' Albert Heijn aan het Beatrixplein in het Betuwse Zetten. De man kreeg op 10 maart een winkelverbod van een jaar nadat hij 26 keer in discussie ging over de weegschalen aan de kassa.