Grote natuurbrand in Purmerbos

De brand verspreidt zich over de grond, zegt de woordvoerder. Hij spreekt van een ‘intensieve klus'. De brandweer roept mensen op niet naar het Purmerbos te komen. Of er nog mensen in het gebied zijn, is niet bekend. Iedereen wordt gevraagd het gebied te verlaten. Een zogenoemd droneteam is aanwezig om zicht te krijgen op het vuur.