Grote proef met vaccinatie bij baarmoederhalskanker

Bij het weghalen van de cellen verdwijnt het humaan papillomavirus (HPV), dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, echter niet. Onderzoek onder achthonderd vrouwen moet nu uitwijzen of vaccinatie het lichaam kan helpen het virus op te ruimen. Franciscus Gasthuis & Vlietland en Erasmus MC in Rotterdam hebben samen een half miljoen euro gekregen voor het grote onderzoek, waaraan vijftien ziekenhuizen verspreid over Nederland meedoen.

Momenteel krijgen meisjes van 12 jaar al een vaccin dat hen tegen het virus moet beschermen. Het grote verschil is dat die meisjes het virus, dat wordt overgedragen via seks, nog niet hebben. Volwassen vrouwen komen er doorgaans achter dat ze het virus dragen via een uitstrijkje, dat gedaan wordt vanwege klachten als bloedverlies tijdens seks of in het kader van het bevolkingsonderzoek.