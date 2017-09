'Grote schande': koppel steelt van voedselbank Tilburg

Een man (65) en vrouw (25) hebben in Hilvarenbeek voor bijna 200 euro aan emballagebonnen gestolen uit een donatiebox voor de Voedselbank. Ze zijn beiden opgepakt. Voedselbank Tilburg, die klanten uit Tilburg en omliggende plaatsen van voedsel voorziet, is verbijsterd door de diefstal. ,,Het is een grote schande, dat mensen durven te stelen van de armen.”

In supermarkt Jumbo aan de Hilverstraat in Hilvarenbeek staat een box waar mensen emballagebonnen in kunnen leveren. Die bonnen kunnen worden ingewisseld voor geld, dat bedoeld is voor Voedselbank Tilburg.

Twee klanten van de Jumbo zagen donderdagmiddag kans de box open te breken en de donaties van de andere winkelende bezoekers te stelen.

Duizenden euro's

Dit gaat er bij een medewerker van de voedselbank niet in. ,,We zijn voor een groot deel afhankelijk van dit soort donaties. Van dat geld kunnen we eten kopen voor de mensen die het niet zo breed hebben.”

Hij gaat verder: ,,Het is werkelijk absurd dat mensen misbruik maken van zo’n mooi initiatief. We halen maandelijks in onze regio duizenden euro’s aan emballagebonnen op. Gelukkig is dit stel opgepakt.”

Personeel Jumbo