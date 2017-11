Grote storing legt Chemelot in Geleen plat

De storing begon gisteravond. Alle fabrieken worden sindsdien gecontroleerd uit bedrijf genomen. Dat gebeurt uit voorzorg en neemt nog enkele uren in beslag.

Het uitschakelen van de fabrieken kan voor overlast zorgen voor de omgeving. Die kan last hebben van fakkelen en gekleurde rookpluimen. Bij het fakkelen worden onverwerkte gassen verbrand om te voorkomen dat ze in het milieu terechtkomen.

Hoe lang het duurt voor de storing is opgelost, kan Chemelot nog niet zeggen.