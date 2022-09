Grote stroomstoring in Flevoland en deel Gelderland: pretpark Walibi ligt plat

In de buurt van Biddinghuizen staat een stroomhuisje in brand, maar het is nog niet duidelijk of dat de oorzaak van alle malheur is. Flevo Vaarwegen rept van een kabelbreuk. Flevo Wegen heeft het over verschillende huisjes die in brand staan.

,,Deze storing is inmiddels grotendeels verholpen’’, meldt Liander. ,,Wij werken momenteel hard aan volledig herstel. Excuses voor het ongemak.’’

Dat ongemak is niet gering. Door de stroomstoring is bijvoorbeeld de Ketelbrug niet meer in bedrijf. Er staan daardoor enorme files in beide richtingen op de A6. Tussen Emmeloord en Lelystad gaat om zes kilometer file met een vertraging van bijna twee uur. In tegengestelde richting gaat het om zo’n 100 minuten extra reistijd.

Volledig scherm De brand in een transformatorhuisje © FlevoWegen

Walibi

Volgens Marco Wensveen van Walibi Holland lag daar het hele park plat. Gevaar voor het publiek zou er niet zijn geweest. ,,Al onze attracties hebben veiligheidsmechanismes waardoor ze vanzelf stil komen te staan. Iedereen is geëvacueerd’’. Walibi heeft inmiddels weer stroom en gaat de attracties weer opstarten.

Verder worden er op Twitter storingen gemeld bij de Kampersluis, Noordersluis (Lelystad), De Blauwe Dromer (Zeewolde) en de Elburgerbrug. De gemeente Elburg meldt door de storing telefonisch slecht bereikbaar te zijn en de politie Lelystad heeft het over diverse stroomstoringen in de stad. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat weten dat ook Harderwijk en Ermelo geraakt worden.

Volledig scherm Een medewerker van Walibi Flevo loopt de Crazy River op om gasten in het bootje te informeren over de storing. © Julia Meijer

Langs de Dronterweg staat een stroomhuisje in brand, maar het is niet duidelijk of dat de oorzaak van alle malheur is. Flevo Vaarwegen rept van een kabelbreuk. En er zou ook een stroomhuisje in Biddinghuizen in brand staan. Netbeheerder heeft inmiddels laten weten dat het om een ‘zeer grote storing gaat vanuit het hoogspanningsnet’.

,,Deze storing is inmiddels grotendeels verholpen, wij werken momenteel hard aan volledig herstel. Excuses voor het ongemak.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.