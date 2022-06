Grote verkeersdrukte op wegen in aanloop naar Pinksteren, ernstig ongeluk op A15

quiz Wanneer is het Pinksteren en wat vieren we dan?

Na Koningsdag, Pasen en Hemelvaartsdag is Pinksteren de laatste nationale feestdag in de lente. Bijna iedereen in Nederland krijgt dan ook vrij op tweede pinksterdag. Maar wanneer is het precies Pinksteren in 2022? En wat vieren we eigenlijk op deze dagen?

