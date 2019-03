Grote verkeersellende door stakingen blijft uit, politiebonden staken actie na schietpartij Utrecht

UpdateDe verwachte verkeerschaos door de landelijke pensioenstaking is vanochtend uitgebleven. Door de staking in het openbaar vervoer tussen 6.00 uur en 7.06 uur was het wel drukker dan normaal op de Nederlandse snelwegen, maar ontstond geen verkeersinfarct. Toen daarna de treinen en metro's weer gingen rijden, was er sprake van tjokvolle treinen. Ook de hulpdiensten staken, maar de politiebonden bliezen de langzaamaanactie op de snelwegen en het Malieveld aan het einde van de ochtend af in verband met de schietpartij in Utrecht .

Onderaan dit artikel kunt u ons liveblog over de stakingen vanochtend teruglezen.

De werkonderbreking op het spoor maakte deel uit van een landelijk pensioenprotest door de vakbonden van verschillende beroepsgroepen, bedoeld om het kabinet duidelijk te maken dat 66 jaar de pensioenleeftijd moet blijven. Onder meer in het stads- en streekvervoer, de bouw- en de schoonmaaksector werd gestaakt. Tussen 6.00 uur en 7.06 uur reden er in een groot deel van Nederland geen treinen, bussen en metro's. Tijdens de werkonderbreking, in de vroege ochtend, waren de perrons leger dan op een normale maandagochtend. De meeste dagelijkse reizigers lijken goed op de hoogte van de staking. Dat gold niet voor onwetende toeristen in onze hoofdstad. Zij verbaasden zich vanochtend vroeg op het verlaten Amsterdam CS.

De NS begon even na zevenen met het opstarten van de treindienst na de korte werkonderbreking die de spoorbonden hadden georganiseerd. De opstart verliep niet vlot, maar kwam daarna wel op gang. Wel waren er nog vertragingen en waren sommige treinen korter dan normaal. Daardoor zaten ze soms overvol met mensen. ,,Treinen rijden in een andere samenstelling, dat zal de rest van de dag zo blijven’', aldus een woordvoerder van de NS. Op sommige perrons was het dringen geblazen. ,,Het is veel drukker dan normaal. We zien ook treinen waar geen mensen meer in kunnen’', zei een woordvoerder van reizigersorganisatie Rover.

Files

Door de aangekondigde werkonderbrekingen in het openbaar vervoer was het vanochtend drukker dan normaal op de maandagochtend op de Nederlandse snelwegen. Op het hoogtepunt stond er iets meer dan 600 kilometer file, tegen 400 kilometer op een normale maandagochtend. Een aantal knelpunten ontstonden door ongelukken en leverden vertragingen op van meer dan een half uur. Een grote verkeerschaos bleef uit.

Ook de acties van de hulpdiensten leverde vertragingen op. Politiewagens, ambulances, brandweerwagens en voertuigen van de douane hielden een estafetteactie vanaf 7.00 uur. Zij reden met een slakkengangetje van 66 km/u richting Den Haag en hielden daarmee ander verkeer op onder meer de A1, A2 en A28. Toen rond 11.00 uur bekend werd dat in Utrecht meerdere mensen gewond waren geraakt bij een schietpartij, besloten de politievakbonden de snelwegactie te stoppen. Niet veel later werd ook het protest op het Malieveld in Den Haag afgebroken. Dat kondigde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp op het podium aan. ,,We zien wel hoe we hiermee verdergaan’', zei hij.

Manifestaties

Later vandaag zullen er normaal gesproken in acht grote steden nog manifestaties worden georganiseerd door de vakbonden, bedoeld om het kabinet duidelijk te maken dat 66 jaar de pensioenleeftijd moet blijven. Zij gaan vooralsnog door, volgens een FNV-woordvoerder mogelijk in verkorte vorm. Er wordt aandacht aan de situatie in Utrecht besteed, aldus de woordvoerder, die zelf bij een bijeenkomst in Ahoy is. Onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Arnhem komen actievoerders uit verschillende beroepsgroepen bijeen. Tot slot staakt ook het Schipholpersoneel nog, onder meer bij de check-in. Dat gebeurt tussen 12.30 tot 13.36 uur.

Bekijk hieronder het overzicht van de stakingen van vandaag en daaronder het liveblog dat wij vanochtend bijhielden.