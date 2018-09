Grote verslagenheid bij school en kinderopvang na bakfietsongeval Oss

Het dodelijke ongeluk van donderdag gebeurde toen een begeleidster vijf kinderen naar basisschool De Korenaer bracht in een elektrische bakfiets. Vier kinderen kwamen om het leven, de begeleidster en het vijfde kind liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. ,,Een gruwelijk ongeluk heeft het zo jonge leven van mooie kinderen beëindigd. Als een kansrijke toekomst zo wordt afgebroken, worden we overvallen door immens verdriet", laat de school weten. ,,Laten we elkaar vasthouden in wat nu nodig is.'' Enkele tientallen ouders zoeken steun bij elkaar in het gebouw van kinderopvang Okido, waar de kinderen vlak voor het ongeval vertrokken. De verslagenheid is enorm. Voor de deur van Okido staan twee agenten, die nieuwsgierigen buiten houden. Het kinderdagverblijf heeft de ouders van de kinderen gevraagd niet naar het kinderdagverblijf te komen, maar naar het politiebureau te gaan. Daar worden zij opgevangen.

Maanden last

Slachtofferhulp Nederland heeft onmiddellijk na het medewerkers naar de plek gestuurd voor de opvang van getuigen en betrokkenen. ,,Bij dergelijke zware gebeurtenissen zijn we meteen ter plekke'', aldus een woordvoerster.



Getuigen van het ongeval worden op aparte locaties opgevangen. ,,Het ongeval is in de spits gebeurd op een overgang die zowel door automobilisten, fietsers als bromfietsers wordt gebruikt. Ik heb geen exacte aantallen, maar gezien die omstandigheden heb je het al snel over tientallen mensen'', aldus de woordvoerster.



Slachtofferhulp is ook aanwezig op de scholen van de slachtoffers om hun medeleerlingen op te vangen. De organisatie blijft de betrokkenen, mogelijk in combinatie met andere zorgverlenende instanties, ook de komende tijd scherp in de gaten houden. ,,Onze ervaring is dat mensen, bij dit soort ingrijpende gebeurtenissen, hier weken of maanden last van kunnen houden.''