Grote vraag naar stints op Marktplaats na verbod

Uit de eerste testen van de inspectie blijkt dat de stint door een onderbreking of verstoring in het stroomsysteem naar de maximale snelheid kan gaan. De bestuurder kan de snelheid dan niet meer regelen met de gashandel. Verder kan de gasveer afbreken en blijkt de handrem in bepaalde gevallen niet krachtig genoeg om de wagen stoppen.



Ondanks die gebreken blijven de onderdelen die in de stint zitten zeer waardevol voor bijvoorbeeld monteurs en technici. Paul Peeman, een fietsenmaker uit Bergen op Zoom is van plan om de stint volledig om te bouwen tot koffiekar. ,,Bij mij gaan ze niet de weg op, ik ben van plan om er iets 'keimoois' van te maken. Die dingen kosten nu geen drol meer.''



Nieuw kost de stint duizenden euro's. ,,Maar ik heb er ongeveer vijfhonderd euro voor over. Dat moet na gisteren wel te doen zijn'', verwacht de fietsenmaker. Een techniekdocent van een school in Delft ziet ook voldoende mogelijkheden om iets anders van de stint te maken.



,,Er zitten sensoren in die kar die prima van pas komen voor elektrotechniek. Ook zit er een sterke accu in die we bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor de op afstand bestuurbare robots waar we hier op school mee werken.''