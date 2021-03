Grote winkelketens blij én teleurgesteld: meer klanten in de winkel, maar maximaal vijftig

Grote winkelketens als Hema en Hornbach zijn blij dat ze meer mogelijkheden krijgen om extra klanten te ontvangen. ,,Dit is weer een stap en daar zijn we altijd blij mee”, zegt een woordvoerster van Hema. Ook de ouderenbond is blij met verruiming van de bezoekmogelijkheden voor verpleeghuizen.

Winkels mogen momenteel maximaal twee klanten per verdieping op afspraak ontvangen, mits ze 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Vanaf volgende week wordt daarbij ook naar het vloeroppervlak gekeken. Per 25 vierkante meter mag één klant de winkel in, tot een maximum van vijftig klanten, zo maakte premier Mark Rutte vanavond bekend in de persconferentie.

Bouwmarkt baalt van plafond

Hornbach noemde de verruiming van het maximaal aantal klanten in eerste instantie ‘fantastisch’, maar de bouwmarktketen is minder enthousiast geworden door het plafond. Volgens een woordvoerder heeft een Hornbach-filiaal gemiddeld een oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Dat zou betekenen dat er zonder plafond zeshonderd klanten tegelijk in de winkel zouden mogen zijn als er genoeg afstand kan worden bewaard. De vestigingen van Hema zijn tussen de 300 en 3000 vierkante meter groot, met nog een paar uitschieters daarboven.

Een klant per 25 vierkante meter is nog wel flink minder dan tijdens de eerste lockdown een jaar geleden. Toen gold een maximum van een klant per 10 vierkante meter.

Verpleeghuizen

Ouderenbond Anbo noemt de verruiming van bezoek voor bewoners van verpleeghuizen ‘een verbetering’. Het demissionair kabinet maakte maandag bekend dat in verpleeghuizen waar bewoners zijn gevaccineerd, het maximaal aantal toegestane bezoekers wordt verhoogd van één naar twee per dag. De ouderenbond pleit ervoor bij succes van deze versoepeling snel door te pakken, naar bijvoorbeeld twee momenten van twee bezoekers per dag.

In verpleeghuizen ligt de vaccinatiegraad hoog, omdat de bewoners een van de eerste groepen waren die in aanmerking kwamen voor een prik. Toch wil het kabinet geen groot risico nemen, omdat nog niet iedereen is gevaccineerd. ,,We snappen dat het kabinet voorzichtig is”, aldus directeur Anneke Sipkens. Ze wijst erop dat vaccins geen volledige bescherming garanderen en ook zorgmedewerkers een besmetting mee naar huis kunnen nemen. ,,Dat betekent dat je ook niet meteen alle coronaregels moet loslaten. Het kan prima in stapjes, zodat je steeds kunt kijken wat het effect is.”

Laatste fase van leven

Basisregels als mondkapjes en 1,5 meter afstand blijven volgens de Anbo gewoon gelden. Sipkens: ,,Maar we moeten nu tempo maken met de versoepelingen. Het zijn mensen die vaak in de laatste fase van hun leven zitten. Zij hebben een grote behoefte aan contact met familie en vrienden, en omgekeerd. Dus als de huidige versoepeling geen negatieve gevolgen heeft, pak dan meteen door.”

