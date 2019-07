Grote zoekactie met helikopter naar patiënt van kliniek Michael P.: ‘Een gevaar voor zichzelf’

Ministerie valt over vrouwon­vrien­de­lij­ke poster: ‘Loop gerust weer over mij heen’

20:58 Een grappig bedoelde poster over het gebruik van de trap in een ministerie is slecht gevallen bij ambtenaren. Op de poster, die inmiddels is weggehaald, waren vrouwenbenen op hoge hakken te zien, met daarbij de tekst ‘loop gerust weer over mij heen’.