Grote zorgen om jonge vloggers: is hier sprake van kinderarbeid?

Hulpdien­sten massaal opgeroepen voor dode in gevangenis Arnhem

7:51 Op het terrein van de gevangenis in Arnhem-Zuid - de zogenoemde Blue Band Bajes - is vrijdagavond een dode gevallen. Het slachtoffer werd gevonden binnen de hekken. Het is nog niet bekend of het gaat om een medewerker of een gedetineerde, bevestigt een politiewoordvoerder.