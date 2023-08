Grote zorgen over 1300 kinderdagverblijven en bso’s: ‘Ernstige incidenten zijn het topje van de ijsberg’

Over een groot aantal kinderdagverblijven en bso's bestaan bij de toezichthoudende GGD’s serieuze zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant na diverse recente incidenten in de kinderopvang, waarbij ook twee kinderen overleden.

Een jammerende baby in een wipstoel die langdurig wordt genegeerd, personeel dat fruithapjes maakt nadat poepluiers zijn verschoond, een ijskoude ruimte ver onder de wettelijk vereiste 20 graden. De GGD Amsterdam trof begin dit jaar tijdens inspectiebezoeken aan kinderdagverblijf Het Droombos allerlei misstanden aan: vaste juffen ontbraken, ouders kregen gebrekkige informatie en de leidinggevende was meestal onbereikbaar.

,,Het gaat niet om hondenopvang, maar om je grootste goed”, vertelde een geschokte moeder in Het Parool.

Het Droombos ging dicht, twee andere vestigingen werden verkocht. Het kan nog véél erger. In Zwolle raakte een peuter van kindcentrum De Vlieger op 18 april te water. Het kind werd met spoed per traumaheli overgebracht naar het UMC Groningen. In Huizen overleed de 2-jarige Amin maandag 3 april eveneens op de kinderopvang. Nadat zijn ouders hem naar zijn crèche ‘t Kraaltje brachten, ontsnapte het jongetje aan de aandacht van zijn juffen en meesters. Hij belandde in de slechts 30 centimeter diepe sloot langs de opvang en verdronk.

In Arnhem overleed afgelopen 10 maart op De Toverburcht een kindje aan ‘een medisch incident’. Later bleek het om wiegendood te gaan. Omdat er geen sprake bleek van ‘grove nalatigheid’ door het personeel, vervolgt het OM niet, zo bleek eerder deze maand. Wel zijn de richtlijnen voor veilig slapen aangepast.

Tragische uitzonderingen

Bovengenoemde voorbeelden zijn tragische uitzonderingen, doorgaans loopt het met een sisser af als er iets gebeurt of als kinderen weglopen. Neem het 3-jarige jongetje dat 13 februari de benen nam bij Happy Kids te Weert. Hij werd vrijwel meteen door een oplettende wijkbewoner in de kraag gevat en was acht minuten later weer terug. Toch zijn ernstige incidenten als deze geen toeval, vermoedt de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), dat duizend aanbieders vertegenwoordigt. ,,Je kunt het nooit één op één relateren, maar weglopen is best heftig”, zegt directeur Emmeline Bijlsma. ,,In een normale situatie, waarbij de kwaliteit hoog is, gebeurt zoiets niet op een kinderdagverblijf of bso.”

BK wijst op de grote personeelstekorten in de sector. Liefst een derde van de crèches en buitenschoolse opvanglocaties (bso) zit dringend om pedagogische medewerkers verlegen, blijkt uit een recente peiling. In totaal zijn er minstens zevenduizend medewerkers te weinig.

Volledig scherm Liefst een derde van de crèches en buitenschoolse opvanglocaties (bso) zit dringend om pedagogische medewerkers verlegen, blijkt uit een recente peiling. In totaal zijn er minstens zevenduizend medewerkers te weinig. © Getty Images Door de gaten in de roosters heeft het vaste personeel het extra zwaar en staat de kwaliteit van de kinderopvang onder druk. Eind vorig jaar sloeg Ton Coenen, directeur van de GGD GHOR Nederland, alarm: de vierhonderd inspecteurs van de 25 regionale GGD’s stuiten tijdens hun bezoeken steeds vaker op tekortkomingen. Het Klachtenloket Kinderopvang ziet ondertussen het aantal incidenten al vier kwartalen op een rij stijgen, bleek eind mei. ,,Te denken valt aan weggelopen kinderen, kinderen die ergens van zijn afgevallen of te weinig toezicht door bijvoorbeeld personeelstekort”, zei hoofd klachtenbehandeling Sybright van Atten. Ze spreekt van een ‘significante toename’.

Inspectie

Iedere crèche of bso krijgt sinds 2012 na inspectiebezoeken een kleur toegekend: groen, geel, oranje of rood. Groen betekent dat er weinig of geen zorgen bestaan, rood betekent ernstige zorgen. De kleur bepaalt hoe vaak en intensief een kinderopvang wordt geïnspecteerd. De redactie vroeg de risicoprofielen van alle kinderopvanglocaties op bij de regionale GGD’s: over 1292 van de 15.315 kinderopvanglocaties bestaan serieuze zorgen. Zij hebben een oranje of rood risicoprofiel. Dat is één op de bijna twaalf crèches en bso’s. Per regio bestaan er grote verschillen: in Flevoland bezit bijna een derde van de 608 kinderdagverblijven een rode of oranje kleur. In de Gooi en Vechtstreek gaat het om ruim een vijfde en in Zuid-Holland-Zuid om bijna 15 procent.

Hier staat tegenover dat Gelderland-Midden, Brabant-West en Haaglanden nauwelijks oranje of rode opvanglocaties huisvesten. Het is onduidelijk waar de forse verschillen vandaan komen. Zo kan het zijn dat in bepaalde regio's vooral kleinere aanbieders actief zijn. Zij hebben hun beleid en administratie minder vaak goed op orde dan grote aanbieders van kinderopvang.

Meer risico op ongelukken

De GGD GHOR Nederland betwist dat locaties met een rood of oranje risicoprofiel kwalitatief meteen onder de maat zijn. ,,Het klopt dat er door de personeelstekorten mogelijk meer risico op ongelukken bestaat, maar de risicoprofielen geven niet een-op-een aan dat er iets mis is met de veiligheid.” Volgens de toezichthouder gebruiken inspecteurs ze enkel als plansysteem en zijn de profielen niet bedoeld als oordeel. ,,Soms wil een inspecteur meer tijd voor een locatie. De kleuren geven dan aan wat de tijdsinvestering is.”

BOinK, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, vindt dat onzin. ,,De risicoprofielen zijn gebaseerd op harde feiten, namelijk de inspectierapporten over meerdere jaren”, stelt voorzitter Gjalt Jellesma. ,,Het aantal bekende incidenten is het topje van de ijsberg. Van ouders en medewerkers ontvangen we al langer meer meldingen van gevaarlijke situaties. We waarschuwen hier al een jaar voor.”

Jellesma hekelt met name de grotere inzet van stagiairs. ,,Neem het weglopen: kinderen zijn echte Houdini’s, ze proberen hem altijd te smeren. Ervaren vaste gezichten kennen de kinderen en letten met name op de jongens en meisjes die het proberen. Bij meer stagiairs komt dat onder druk.” De belangenclub vindt dat locaties bij onvoldoende beschikbaar personeel desnoods groepen moeten sluiten. ,,Een paardenmiddel, maar het is niet anders.”

Alleen met onconventionele maatregelen is de kinderopvang in de toekomst toegankelijk te houden, voorspelt Jellesma. Het personeelstekort houdt namelijk nog jaren aan. ,,Geef ouders daarom recht op twee dagen opvang per kind per week, waarbij een derde dag alleen mogelijk is op een maandag, woensdag of vrijdag.”

Neem het weglopen: kinderen zijn echte Houdini’s, ze proberen hem altijd te smeren Jellesma, voorzitter

Gratis kinderopvang

De Brancheorganisatie Kinderopvang wil het recht op kinderopvang voor ouders juist niet inperken. Directeur Emmeline Bijlsma ziet meer in het werven van zij-instromers en het terugbrengen van het aantal medewerkers per babygroep naar één op de vier (nu is dat één op drie, red). Dat zou voor flinke verlichting zorgen. Ze betwist dat tijdelijke versoepelingen de kwaliteit verlagen. ,,Zolang een stagiair een vast gezicht is en er op een groep een ervaren medewerker aanwezig is, zien wij geen probleem.”

Bijlsma hekelt ondertussen het gefragmenteerde toezicht op kinderdagverblijven en bso’s. ,,Het beleid is nationaal, het toezicht zelf verloopt regionaal via de GGD’s, en de handhaving lokaal. Voor ons is dat onwerkbaar.”

BK beklemtoont dat er geen ‘silver bullet’ bestaat om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. ,,Er is een heel pakket aan maatregelen nodig.” BK noemt het in ieder geval positief dat het kabinet de kinderopvang voorlopig niet gratis maakt. ,,Dat schept alleen maar meer vraag.”

VERANTWOORDING De risicoprofielen van kinderopvanglocaties zijn opgevraagd met een beroep op de Wet Open Overheid (WOO). De 25 regionale GGD’s maken de risicoprofielen namelijk niet automatisch openbaar, alleen de GGD Amsterdam doet dit. Uiteindelijk hebben we de profielen van 15.315 locaties boven tafel gekregen. Nu er circa 16.000 kinderdagverblijven zijn, ontbreken er dus honderden profielen. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat GGD’s tijdens corona weinig inspecties hebben uitgevoerd vanwege de lockdownmaatregelen. Daarnaast worden sommige labels pas in 2023 toegekend voor het jaar ervoor. Limburg-Noord zou daarom een hoog aantal ‘lege labels’ hebben. Hoewel de risicoprofielen niet openbaar zijn, kunnen ouders wel in het Landelijk Register Kinderopvang (LKR) het inspectierapport van hun eigen locatie inzien.

