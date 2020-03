Grote zorgen over kerkdienst met 600 mensen in Staphorst: ‘Je brengt anderen in gevaar’

LIVE | Frankrijk gaat op slot, ministers werken uit voorzorg thuis

20:36 De strijd tegen het coronavirus gaat wereldwijd door. Tsjechië, Polen, Noorwegen en Denemarken sluiten de grenzen voor buitenlanders en willen hun burgers niet meer naar het buitenland laten reizen. President Donald Trump heeft de noodtoestand in de VS uitgeroepen vanwege de uitbraak van het coronavirus. En in Nederland bellen ziekenhuizen massaal niet-spoedeisende ingrepen af. Het dodental is vandaag opgelopen tot twaalf. Volg alles in ons blog. Hier lees je de afgelopen dagen terug.