Grotendeels droog maar écht lente wordt het de komende dagen niet

Een hogedrukgebied boven ons hoofd of nabij de Britse Eilanden bepaalt vandaag en de komende dagen grotendeels het weerbeeld, meldt Weerplaza. Vandaag kan er in het zuidoosten eerst nog een beetje regen vallen, maar elders in het land blijft het grotendeels droog. Dat geldt ook voor maandag.

Dinsdag is er vooral in de middag ruimte voor de zon. Dan loopt ook de temperatuur wat op tot maximaal een graad of 10. ‘s Nachts wordt het wel weer koud en is er lokaal kans op vorst. Ook woensdag kan de zon doorbreken, net als donderdag. Er wordt donderdag wel wat meer bewolking verwacht, maar de temperatuur loopt ook iets op.

Pas vrijdag wordt het natter in Nederland. Een stevige westelijke wind voert dan wisselende wolkenluchten aan. Vooral later op de dag trekken ook enkele buien van west naar oost over land. De zon is nu en dan ook te zien. Het wordt in de middag ongeveer 11 graden. Zaterdag begint vooralsnog droog en zonnig.

Vorst

Dat we in de nachten soms wat vorst kunnen krijgen is niet zeldzaam, aldus Weerplaza. In De Bilt werd het tot nu toe op één derde van de eerste lentedagen kouder dan 0 graden; in het binnenland ligt dat aantal zelfs op ongeveer de helft sinds het begin van de metingen. ,,Sowieso is vorst in maart heel normaal voor ons land. De daglichtperiode staat gelijk aan de lengte van de nachten, waardoor het nog flink kan afkoelen wanneer het breed opklaart. Zelfs sneeuw is vaak nog mogelijk in deze tijd van het jaar, maar zover gaat het ditmaal niet komen”, aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

