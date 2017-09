Gruwelijk de pest aan ouderdom

Update Ver­keers­pro­bleem: A2 richting Den Bosch afgesloten

7:07 De snelweg A2 richting Den Bosch is afgesloten nadat eerder in de nacht een hoogwerker is gekanteld en op een vangrail terecht kwam. Alle rijbanen bij knooppunt Everdingen waren tijdelijk afgesloten, maar inmiddels is de verbindingsweg richting Den Bosch weer vrij.