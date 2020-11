‘Gruwelpornohandelaar Michael M. (33) dwong tieners seksfilmpjes te maken, jongste slachtoffer 11 jaar oud’

In het halfuur dat de officier van justitie vanmiddag aan het woord was, kwamen huiveringwekkende details voorbij. Het is slechts een voorproefje: het uiteindelijke proces zal naar verwachting zeker vijf dagen duren. De zaak lijkt, zo stelde de aanklager, alleen maar verder uit te dijen.

En groot wás deze al. Toen de politie de Barendrechter, een voormalig jongerencoach, in maart arresteerde, gebeurde dit op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. Uit undercoveronderzoek was gebleken dat M. veelvuldig handelde in allerlei soorten gruwelporno. Zo verkocht hij via zijn online platform DarkScandals verkrachtingsvideo's, dierenporno en beelden van zeer gewelddadige seks. Op die films waren ook Amerikaanse vrouwen te zien.

Gepenetreerde vrouw

M. had de harde eis dat de beelden authentiek moesten zijn: als de Barendrechter het vrouwelijke slachtoffer zag lachen, zo schreef hij in een mail, keurde hij de beelden subiet af. Ter zitting refereerde de aanklager aan een video waarbij het ‘onzeker’ is of de gepenetreerde vrouw nog leeft.

Inmiddels stelt justitie dat M. niet alleen gruwelijke video's heeft verkocht, hij zou ze ook gemaakt hebben. Zeker negen Nederlandse tienermeisjes zijn door hem in het geniep gefilmd, terwijl ze voor hun webcam seksuele handelingen verrichten. Ook bij van hen wilde M. extremiteiten zien: zo moesten ze, aldus de aanklager, allerlei voorwerpen bij zichzelf inbrengen.

Met één meisje heeft M. in levende lijve afgesproken. Tijdens deze bijeenkomsten moest het slachtoffer eveneens seksuele handelingen verrichten. Ook dit gebeurde onder dwang. De Barendrechter filmde de tiener met een ‘spy cam’ die hij onder zijn televisie had hangen.

In de val lopen

M. liet de meisjes, stelt justitie, telkens op vergelijkbare wijze in de val lopen. Hij, schuilend achter de naam Roos, zocht online contact en deed zich in de gesprekken voor als slachtoffer van afpersing. Ene Paul, zo liet hij de tieners geloven, had een naaktfoto in handen en dreigde deze door te sturen als ze hem niet van meer materiaal zou voorzien.

De gesprekspartners konden Roos helpen door zélf naaktfoto's naar Paul, eveneens een account van de verdachte, te sturen. Dan zouden de dreigementen stoppen, drukte M. de meisjes op het hart. Zeker negen tieners gingen overstag. Vervolgens overkwam hen waar zij de denkbeeldige Roos juist van probeerden te redden.

Ten minste één meisje was meerdere jaren in de greep van de verdachte, een andere tiener ongeveer één jaar. M. zadelde zijn slachtoffers, zo stelt de aanklager, op met dieren- en kinderporno. Hij stuurde het hen ongevraagd.

M. hoorde het vandaag aan, terwijl hij zijn gezicht eerst met een mondkapje en later met zijn handen probeert af te schermen. De Barendrechter wil zo anoniem mogelijk blijven: eerder verzocht hij justitie de media te vragen zijn naam niet meer te noemen.

DarkScandals

De aanklager leek op haar beurt getergd door de houding van de verdachte. De voormalig jongerencoach weigert rechercheurs toegang te verschaffen tot een Windows-computer. Het apparaat staat mogelijk vol met materiaal van DarkScandals, de marktplaats waar hij goed mee verdiend zou hebben. M. meent dat de bestanden op de computer ‘privé’ zijn.

Het dwong de officier tegen het einde van de zitting tot een opvallende oproep. Ze drukte de verdachte op het hart vooral ‘open kaart’ te spelen. Want, zo luidde de boodschap, het komt allemaal tóch wel uit. ,,Wanneer we die computer over drie jaar alsnog openkrijgen, ga ik de verdachte opnieuw vervolgen. Reken daar maar op.”