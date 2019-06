Gulle gever staat Elfstedenkruisje af aan Maarten van der Weijden: ‘Enorm bijzonder’

‘The Dutch Giant’ en verkeers­des­kun­di­ge Ruud Hornman in De Ochtend Show to go

20:20 Acteur Olivier Richters, beter bekend als The Dutch Giant, is vrijdagochtend te gast in De Ochtend Show to go. Ook verkeersdeskundige Ruud Hornman schuift aan, over het verbod op appen op de fiets. Presentatoren zijn Yora Rienstra en Roel Maalderink.