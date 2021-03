Gulle weldoeners of niet te vertrouwen: excentrieke Azimi’s worden geliefd én verguisd

VIDEO Van arme asielzoe­kers tot een leven vol luxe: zo werd het leven van de Azimi’s een sprookje

9 maart AARDENBURG - Ze hebben hun verhaal inmiddels honderden keren verteld: over hoe een arme Iraanse asielzoekersfamilie in Nederland succesvol werd door keihard te werken. Salar en Sasan Azimi kwamen in 1995 als kinderen in Schoondijke terecht, om rond hun dertigste eigenaar te worden van een kasteel. Met hun arrestatie dreigt nu het einde van hun sprookjesverhaal. De familie Azimi door de jaren heen.