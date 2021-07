Guttegut, de atleten in het quarantainehotel hebben het zo zwaar

Nog slaapdronken zien hoe Annemiek van Vleuten revanche neemt, Tom Dumoulin zilver met een gouden randje wint en meejuichen als Sanne van Dijke haar judomedaille opdraagt aan haar overleden broer. De tv staat hier continu aan om alles te volgen wat er in Tokio gebeurt. En dat terwijl ik zo’n type was dat steeds riep: ‘Afgelasten, die hap! Leuk, die Olympische Spelen, maar niet midden in een pandemie.’



Maar in Japan denken veel inwoners daar nog zo over.