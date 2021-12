Guur sinterklaasweekend voor de boeg, daarna nog kouder

Normaliter hoort het begin december 's middags ongeveer 7 graden te zijn. Vandaag werd het op veel plaatsen slechts 4 of 5 graden. Een stevige wind en regen maakten het voor het gevoel nog guurder.



Ook de rest van het sinterklaasweekend is het koud. Het wolkendek blijft meestal gesloten en er valt opnieuw van tijd tot tijd regen of motregen. Morgen is het vooral later in de ochtend, middag en avond soms nat. De temperatuur bereikt op sommige plaatsen de normale waarde.

Op zondag kan de zon in enkele regio’s even tevoorschijn komen, maar wolken bepalen ook dan grotendeels het weerbeeld. Af en toe regen of motregen is daarbij verspreid over de hele dag mogelijk. In Limburg is kans op natte sneeuw, want de lucht is kouder dan zaterdag. Het wordt maximaal 4 tot 6 graden. ,,De gevoelstemperatuur is door een noordelijke wind een stuk lager. Mocht je komend weekend naar buiten gaan, dan is de kans groot dat je door weer en wind moet”, stelt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza.

Na het weekend tijdelijk kouder

Maandag blijft het lange tijd droog, maar het is opnieuw veelal grijs. Met een maximumtemperatuur van 2 tot 4 graden is het kouder dan in het sinterklaasweekend. Ook de rest van de week blijft wisselvallig. Er kan daarbij af en toe winterse neerslag voorkomen. Tijdens de nachtelijke uren kan het een graadje vriezen.

Richting de kerst koelt de lucht langzaam verder af. ,,Zoals elk jaar wordt vaak de vraag gesteld: ‘krijgen we nog een witte kerst?’ Het antwoord daarop blijven we jullie voorlopig schuldig, want dat weten we natuurlijk nog niet. Buiten het feit dat de kans op een witte kerst sowieso heel klein is in Nederland", aldus weerman Wouter van Bernebeek.

