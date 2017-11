Haagse apotheek maakt dure taaislijmpil veel goedkoper

750 Nederlanders hebben baat bij het middel. Dat is een relatief kleine groep, maar de pillen zijn zo duur, dat het toch om een grote kostenpost gaat. De tabletten kosten nu 100 euro per stuk, exclusief btw. De patiënt slikt er elke dag een. De Transvaal Apotheek denkt ze voor 20 euro per tablet te kunnen fabriceren.

Met de actie wil de apotheek een discussie aanzwengelen. Er moet toestemming komen om erg dure medicijnen zelf te maken, vinden ze. Het risico dat ze zich een rechtszaak op de hals halen vanwege het patentrecht, neemt de Transvaal Apotheek op de koop toe. Mede-eigenaar Arwin Ramcharam: ,,We vinden dat fabrikanten transparant moeten zijn over de prijs. Waarom is het zo duur? Het mag niet naar het salaris van de directeur gaan. Het gaat hier niet om televisies.’’

Deal

Om het middel Orkambi is de afgelopen maanden veel te doen geweest. Fabrikant Vertex vroeg oorspronkelijk 170.000 euro per patiënt per jaar. Ex-zorgminister Edith Schippers wilde dat fors naar beneden hebben. Uiteindelijk is er eind oktober een deal gesloten, maar het bedrag is geheim gehouden.

De Transvaal Apotheek weet nog niet of en hoe snel het gaat lukken om Orkambi te maken. Ramcharam: ,,We kunnen de grondstoffen uit China halen, maar we weten niet hoe de kwaliteit daarvan is. Daar hangt het vanaf.’’