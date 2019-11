Haagse corruptieverdachte naar rechter om traag onderzoek: Ik word kapotgemaakt

Theaterma­ker Paul Haenen en de aanpak van anorexia in De Ochtend Show to go

19:49 Paul Haenen is morgen te gast in De Ochtend Show to go om te praten over zijn nieuwe voorstelling Haenen brengt vreugde. Ook hebben we Yvette Spijkstra en Mireille van Twuijver te gast, die praten over de aanpak van anorexia. De Show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 07:30 uur live te zien in onze app en op de site.