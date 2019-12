Haagse Isabella (4) ligt op 1,5 uur rijden van papa en mama in een Belgisch ziekenhuis

Isabella lag begin deze maand in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag met ademhalingsproblemen toen ze plots hoge koorts kreeg. ,,39 graden. 40. 41. 42,4. Haar temperatuur liep ongekend hoog op en haar hartslag was op een gegeven moment 240 slagen per minuut. We maakten ons ontzettend veel zorgen,” vertelt vader Benny, telefonisch vanuit Antwerpen. Zijn dochter moest met spoed naar een kinder intensive care – Nederland telt er zeven - maar er was nergens plek. ,,We hebben 3,5 uur moeten wachten tot er een bed gevonden was. ‘Jongens, schiet alsjeblieft op’ heb ik hardop gezegd. Ik zag mijn dochter vechten in haar bed. Ze raakte totaal uitgeput. Dat was heel moeilijk om te zien.”