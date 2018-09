Haagse juf ontslagen na 'zeer schokkend bericht' over slachtoffertjes Oss

Berichten verwijderd

De leerkracht heeft haar berichten inmiddels verwijderd, maar omdat ze duizenden keren gedeeld zijn zingen ze nog steeds rond op internet. Dit heeft geleid tot 'zeer veel mailtjes en telefoontjes' uit het hele land richting de school. Op haar Twitterpagina gaf de lerares aan dat haar account is gehackt en dat zij niet verantwoordelijk is voor de teksten.



De school laat echter weten dat er een onderzoek is ingesteld en uitgevoerd naar de waarheidsvinding. Tevens is er 'intensief contact' geweest met de voorzitter van het overkoepelende Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Daaruit is naar voren gekomen dat de vrouw echt niet meer welkom is als leerkracht.



,,Als school en SCOH nemen we met klem afstand van dit soort uitspraken. Binnen onze organisatie worden dit soort uitspraken niet geaccepteerd." De ouders van groep 6 worden in een aparte brief geïnformeerd over hoe de school met dit onderwerp verdergaat.