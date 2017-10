Haagse 'politiemol' veroordeeld tot vier jaar cel

Video Meester Mink: Elke maandag beginnen met het volkslied

12:06 Samen in de klas het Wilhelmus zingen, niet binnensmonds mompelen of prevelen maar uit volle borst galmen. Leerkracht Mink de Vries is er heilig van overtuigd dat de scholieren van het Agnietencollege in Nieuwleusen zo trotser en zelfbewuster in het leven komen te staan.