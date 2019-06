‘Haagse steker’ Malek F. mocht geen Nederlander worden, daarna kocht hij een mes

live twitter / updateMalek F., de uit Syrië gevluchte Palestijn die op 5 mei vorig jaar zomaar drie mensen neerstak bij de Haagse Hogeschool in Den Haag, staat vandaag voor de rechter. Een kleine twee weken voor de steekpartij werd Maleks naturalisatieverzoek afgewezen, werd vanochtend bekend. Kort daarna kocht hij het mes waarmee hij toesloeg. Verslaggever Jorina Haspels is erbij en twittert mee.

Justitie verdenkt Malek F. (33) ervan vanuit terroristische motieven willekeurig drie mensen te hebben neergestoken bij de Haagse Hogeschool. Hij wordt verdacht van drie pogingen moord door de slachtoffers neer te steken of hun keel door te snijden. F. zou tijdens het steekincident ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen en zou op Facebook hebben gepost dat ‘alle gelovigen moeten lijden’. Malek F. werd kort nadat hij drie mensen had neergestoken zelf neergeschoten door de politie.

Drie willekeurige slachtoffers van Malek F. belandden zwaargewond in het ziekenhuis. Zij ondervinden tot op de dag van vandaag last van de aanval. De drie slachtoffers die het zwaarst gewond raakten, zijn niet in de rechtbank aanwezig, wel familieleden. Twee lichtgewonde slachtoffers zijn er wel.

Baard

Malek is er - uiteraard - ook. Zijn baard is nu kort en netjes getrimd. Zijn moeilijke jeugd in Syrië werd vanmorgen besproken. Zijn ouders gingen al lang geleden uit elkaar. Toen er een stiefmoeder in beeld kwam, kreeg Malek het moeilijk. In 2004 werd hij in de stad Homs gepakt voor winkeldiefstal en zat hij vier maanden vast. Later hertrouwen zijn ouders, doet hij dienst in het Palestijnse leger en werkt daarna in cocktailbars.

In 2011 gaat het mis als er oorlog uitbreekt. Malek F. en zijn broer vluchten in 2014 naar Turkije. Uiteindelijk belanden ze in Nederland. Malek probeert de rest van het gezin ook naar Nederland te halen, maar zijn vader verdrinkt als een boot kapseist. Malek identificeert zijn vader, voelt zich schuldig en begint met blowen. Langzaam gaat het mis met hem. Diverse baantjes lopen op niks uit, hij wordt verliefd op een lerares Nederlands, raakt nog eens verwikkeld in een vechtpartij en blowt de hele dag.

Malek wordt paranoïde, denkt dat Vrijmetselaars en duivelaanbidders hem achtervolgen en koopt twee bulldogs die hem moeten beschermen. Ook wordt hij steeds geloviger, gaat vaker naar de moskee, als bescherming tegen z'n ‘achtervolgers’. En dat terwijl hij vroeger gewoon feestvierde en alcohol dronk.

Malek krijgt 23 april 2018 een brief van de IND dat zijn naturalisatieverzoek dat hij eerder indiende, wordt afgewezen. Het is dan twaalf dagen voordat hij toeslaat bij de Haagse Hogeschool. Zijn verzoek wordt afgewezen omdat hij bij het naar buiten gooien van zijn huisraad een agent in zijn gezicht spuugde. Enkele dagen na de brief van de IND koopt Malek een mes. Voor 30 euro. Met dat mes steekt hij 5 mei op drie mensen in.

Verblijfsvergunning

Tijdens een eerdere pro-formazitting concludeerden deskundigen dat Malek geheel ontoerekeningsvatbaar was tijdens zijn aanslag. In dat geval zou hij niet verantwoordelijk zijn voor zijn daden en is tbs de meest logische optie voor de rechtbank. Dan ontstaat het probleem dat Malek zijn verblijfsvergunning kan kwijtraken en geen normale tbs-behandeling kan ondergaan. Ook daarover moet vandaag en maandag (de zaak duurt twee dagen) duidelijkheid komen. Maleks advocaat Job Knoester heeft tijdens een regiezitting het probleem aangekaart.

Drie maanden voor de dramatische gebeurtenissen bij de Haagse Hogeschool haalde Malek al het nieuws toen hij zijn huisraad uit het raam gooide vanuit zijn appartement in het centrum van Den Haag. Zijn familie legde tijdens een interview met het AD uit dat Malek vanwege traumatische gebeurtenissen tijdens de oorlog in Syrië met psychische problemen kampt. Daarvoor was hij zelfs even in behandeling bij ggz-instelling Parnassia. Volgens zijn familie liet Parnassia hem veel te makkelijk gaan waarna hij 5 mei 2018 toesloeg.