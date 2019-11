‘Haal kinderen IS’ers nu terug, anders vallen ze in handen van Assad’

LIVE TWITTERAdvocaten van 23 vrouwelijke Syriëgangers proberen vandaag in een kort geding voor de rechtbank in Den Haag voor elkaar te krijgen dat de Nederlandse staat ze naar Nederland terughaalt, samen met hun in totaal 55 kinderen. De vrouwen zitten in kampen in Noord-Syrië en willen zo spoedig mogelijk worden gerepatrieerd. Volg de zaak hieronder live via tweets van verslaggever Cyril Rosman .

De betrokkenen vinden dat de ‘overheid verplicht is om zich tot het uiterste in te spannen om ernstige mensenrechtenschendingen voor haar onderdanen te voorkomen’, stelt André Seebregts, een van de advocaten. Het moet zo snel mogelijk gebeuren, liefst binnen twee weken,stellen de advocaten. ,,Als we dat niet doen, vallen de kinderen straks in handen van de Syrische president Assad.” Assad wordt al jarenlang beschuldigd van het schenden van de mensenrechten.

De advocaten vinden dat Nederland de vrouwen en kinderen zelf moet terughalen of dat door de Amerikanen moet laten doen. De Amerikanen hebben dat al eerder aangeboden en recent nog herbevestigd, aldus Seebregts. De landsadvocaat laat weten dat Nederland daar geen gebruik van zal maken. ,,Het gebied wordt steeds onveiliger, er spelen steeds meer partijen een rol (Syrië, Rusland, Turkije, de Koerden en Arabische milities, red). Daar sturen we geen Nederlandse ambtenaren heen. En over een konvooi met 23 vrouwen en 55 kinderen zul je met al die partijen moeten overleggen.” Daarnaast zijn er nu ‘nog maar een klein aantal Amerikaanse troepen'. ,,Om redenen van veiligheid maken we geen gebruik van het Amerikaanse aanbod.”

De vrouwen zitten in twee kampen, Al Hol en Al Roj, die worden bewaakt door Koerdische strijdkrachten. In het gebied wordt gevochten tussen de Turken en Koerden, maar volgens Seebregts is het nu rustig in beide kampen. Omdat de ontwikkelingen snel gaan, wil hij spoed achter de terugkeer. Hij wijst op de kans dat de troepen van de Syrische president Assad zich daar gaan manifesteren en schuldig maken “aan verschrikkelijke mensenrechtenschendingen”.

Het OM wil ook dat de Syriëgangers worden teruggehaald, zodat ze hier kunnen worden berecht. Maar het kabinet houdt dat tegen, zij vindt het te gevaarlijk om Nederlanders naar het gebied te sturen en wil dat de vrouwen zichzelf melden bij een Nederlandse ambassade in Turkije of Irak. Slachtoffers van terreurgroep IS worden woedend bij het idee dat Nederland de vrouwen hierheen haalt. ,,Die beesten wacht in Nederland een luxe leventje", zegt Dalal Ghanim, een Yezidi-vrouw in Nederland, in een reactie op het kort geding.