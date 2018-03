Haarscherpe camerabeelden liquidatie van broer kroongetuige veiliggesteld

Reduan was eigenaar van een marketingbedrijf, dat onder andere logo's ontwerpt voor bedrijven en beursstands en strandvlaggen levert. Hij groeide op in de Utrechtse wijk Overvecht en voetbalde bij de club Domstad Majella. ,,Een paar teamgenoten zijn jaren geleden naar zijn trouwerij gegaan in Marokko. Dat zegt wel iets over hoe geliefd hij was. Hij was onze knuffelmarokkaan," zegt een van zijn vrienden.



Het Openbaar Ministerie zit volgens hoogleraar strafrecht Theo de Roos met een groot probleem als Nabil B. zich terugtrekt als kroongetuige. Hoewel B. al verklaringen heeft afgelegd, moeten de rechtbank en de advocaten van de verdachten de kans krijgen de kroongetuige aan de tand te voelen over deze verklaringen. ,,Als de kroongetuige niet mee wil meewerken zijn die verklaringen juridisch weinig waard.”



B. voelde zich gedwongen kroongetuige te worden, nadat hij klem kwam te zitten tussen gewetensnood en de vrees gedood te worden. Hij was als loopjongen betrokken bij de moord op de 31-jarige Hakim Chengachi. Die werd in januari 2017 doodgeschoten in het portiek van zijn flat aan de Faustdreef, terwijl Khalid H. het eigenlijke doelwit was. B. kende de familie van het slachtoffer en sprak met hen over zijn betrokkenheid. Toen zijn opdrachtgevers daarvan hoorden lieten ze hem weten dat hij ‘zou gaan slapen’ (oftewel omgebracht zou worden, red.) als hij nogmaals zou gaan praten. Uiteindelijk stapte hij toch naar de politie.