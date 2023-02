‘Haat-liefde’ tussen tweelingbroers eindigt in fataal drama: nu zit de een vast voor de ander zijn dood

UPDATE & VIDEO Man overlijdt onder verdachte omstandig­he­den in Westlandse woning

In een appartement aan de Van Heuven Goedhartlaan in ’s-Gravenzande is dinsdagochtend onder verdachte omstandigheden een overleden persoon aangetroffen. Het zou volgens buurtgenoten gaan om een bewoner (52) van het huis. Hij zou gevonden zijn door zijn tweelingbroer, die daar ook woont.

31 januari