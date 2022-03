Haatmails, verwensingen en minder klanten in de Russische winkel: ‘Ik voel me schuldig’

Natascha van de Russische winkel mengt zich niet in de discussie

Afgelopen vrijdag had ze nog boze mensen in de winkel staan. In de Russische winkel van Natascha Mohammed (50) in Dinxperlo is het inmiddels een stuk rustiger dan vóór de Russische invasie in Oekraïne. ,,We hebben nu minder klanten.”



Mohammed wil zich nadrukkelijk niet mengen in de discussie over de oorlog. ,,Ik woon al twintig jaar in Nederland en ben sinds die tijd niet meer terug geweest in Rusland. Het is nu een heel ander land dan toen ik het verliet. Ik weet nu niet goed wat er speelt.”