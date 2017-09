Hackers maken droom in Abu Dhabi tot nachtmerrie voor Nederlands stel

Hij dacht een nieuwe baan te hebben in Abu Dhabi. Daarom werd de huisraad verkocht en de huur opgezegd. Maar in plaats van de droombaan, zijn Armin Hasagic* (33) en zijn vrouw Sonja (29) opgelicht voor 5.000 euro en is nu ook zij haar baan kwijt.

Armin Hasagic veert in Almelo op achter zijn laptop als er op 21 augustus een mail binnenkomt van de afdeling personeelszaken van het Corniche Hospital in Abu Dhabi. Een week eerder heeft hij er gesolliciteerd als manager van de apotheek van de afdeling diergeneeskunde. Al drie jaar solliciteert hij over de hele wereld naar een baan als vee- en dierenarts en nu wordt hem plots een arbeidscontract toegestuurd.

Zakgeld

Volledig scherm Het vervalst arbeidscontract, dat een maandsalaris van 8.500 euro en 1.000 euro 'zakgeld' belooft. © Gerben Kuitert Het salaris mag er zijn: 8.500 dollar in de maand, plus 1.000 dollar ‘zakgeld’ per week. Van het vakantiegeld van 25.600 dollar kunnen Hasagic en zijn vrouw mooi een paar keer per jaar op en neer vliegen naar zijn familie in Bosnië en naar Almelo, waar de familie van zijn vrouw woont. Drie jaar geleden zijn ze getrouwd, na elkaar op vakantie in Bosnië te hebben ontmoet. Zij was na de val van Srebrenica in 1995 op 2-jarige leeftijd in Nederland beland. Hij studeerde diergeneeskunde in Sarajevo en woonde in Tuzla.

Maar er is een probleem: Sonja Hasagic* heeft slechts een tijdelijke aanstelling als tandartsassistente in Almelo. Ze kan niet financieel borg staan voor echtgenoot Armin. En zo lang hij geen werk heeft, en dus zelf niet in levensonderhoud kan voorzien, krijgt Hasagic als niet EU-burger geen verblijfsvergunning voor Nederland. Daarom pendelt hij ook na het huwelijk heen en weer tussen Almelo en Bosnië; op een toeristenvisum verblijft hij drie maanden bij zijn vrouw en hun 2-jarig dochtertje en daarna gaat hij weer voor drie maanden terug naar Bosnië.

Visa

Maar dat hoeft niet meer, nu Amir werk heeft gevonden. Een dag later stuurt dr. Quasim Ahmed, human resource director van het ziekenhuis, een tweede mail. Hij heeft kopieën van de paspoorten van beide echtelieden nodig nog voor een visum. Ze moeten even het bijgesloten aanvraagformulier invullen en 1.315 dollar overboeken naar mister Justice Mac Williams in Abhu Dabi. De transactie gaat zonder tussenkomst van een bank via Western Union. Twee dagen later mailt Quasim Ahmed opnieuw: er moet ook 3.590 dollar worden overgemaakt voor een zorg- en reisverzekering van Amir en zijn vrouw. Het inschrijfformulier ziet er professioneel uit. Uiteraard krijgen ze het geld terug, nadat ze in Abu Dhabi zijn gearriveerd.

Ontslag

Volledig scherm Vervalst toegangspas voor ziekenhuis, die Armin Hasagcic alvast kreeg toegestuurd. © Gerben Kuitert Vrijdag 8 september neemt Sonja Hasagic ontslag bij de tandarts in Almelo waar ze werkt. Die actie valt samen met een mail uit Abu Dhabi. Of het stel vlak voor vertrek alvast een bankrekening wil openen bij de Arab Bank en daar 7.510 dollar op wil storten? Een aanvraagformulier is bijgevoegd. Afzender is Sami Amhad van het ‘Department of the transfer of funds’ van de bank. ,,Ik vond het raar. Welk belang had het ziekenhuis er bij dat wij een rekening openden bij de Arab Bank. Daarom heb ik opgebeld om te zeggen, dat we die rekening bij de ABN AMRO in Abu Dhabi wilden openen”, zegt Sonja Hasagic. ,,Maar bij de Arab Bank bleek helemaal geen Sami Amhad te werken.”

Gehackt

Volledig scherm Het echtpaar kreeg alvast een formulier toegestuurd voor terugbetaling van de voorgeschoten 5090 euro. © Gerben Kuitert Vorige week zondag belt Sonja ook met het ziekenhuis. Daar blijkt niemand dr. Quasim Ahmed te kennen. ,,Er werd mij verteld dat het computersysteem van het ziekenhuis was gehackt. De hackers hadden ook toegang gekregen tot het bestand met brieven van sollicitanten. Door briefpapier en formulieren van het ziekenhuis, de verzekeringsmaatschappij en de bank exact na te maken, zijn we misleid door de hackers.” De oplichters gebruiken e-mailadressen die slechts in één letter verschillen van de officiële e-mailadressen van het ziekenhuis en de verzekeraar.



De hackers zijn ook binnengedrongen in de computers van het universiteitsziekenhuis in Abu Dhabi en in de systemen van meer dan tien andere grote bedrijven in de Verenigde Arabische Emiraten, de VS en Engeland, zo blijkt later.

,,Een nicht van mijn man, die in Abu Dhabi woont, heeft Kasim Ahmed gebeld en gezegd dat ze namens ons cash die 7.500 dollar wilde betalen”, zegt Sonja Hasagic. ,,Ze kreeg een man met Afrikaans accent aan de lijn. Toen ze zei dat ze zijn nummer via Google had achterhaald, zei hij: dan zoek je mijn adres ook maar op in Google en hing op.”

Terug bij af

Ze hebben via de nicht aangifte gedaan bij de politie in Abu Dhabi en stapten zelf naar de politie Almelo. ,,We zijn helemaal terug bij af”, zegt Sonja Hasagic, terwijl ze tegen de tranen vecht. ,,We zijn ons spaargeld en ons huis kwijt. Alleen de auto en de kinderwagen zijn nog niet verkocht. En ik ben mijn baan kwijt. In plaats van een vast contract dat ik in december zou krijgen, kom ik nu in de bijstand. Want ik heb zelf ontslag genomen. En binnenkort moet Armin weer voor drie maanden terug naar Bosnië. Ik moet weer helemaal op nul beginnen.”

Het Corniche Hospital is eind vorige week om commentaar gevraagd. Maar ondanks de belofte per mail om de vragen binnen twee dagen te antwoorden, is dat nog niet gebeurd.