Hagenaar (49) dreigt zich op te blazen om op te komen voor sinterklaastraditie

Kabinet: hoger beroep tegen vonnis IS-vrou­wen

12:16 De Nederlandse Staat gaat in hoger beroep tegen het vonnis over het repatriëren van kinderen van IS-vrouwen. Dat hebben ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in een brief geschreven aan de Tweede Kamer.