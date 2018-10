Hagenaar aangehouden na dodelijk drama Chinees restaurant

UpdateBij een auto-ongeluk na een mogelijke overval op een Chinees restaurant, gisteravond in Hoogeveen, is de restauranteigenaar om het leven gekomen. Een man uit Den Haag raakte gewond. Een tweede inwoner uit de Hofstad is volgens de politie aangehouden in de omgeving van de crashplek.

Het auto-ongeval vond omstreeks 22.00 uur plaats op het Kaaplaantje in Hoogeveen, achter Chinees-Indisch restaurant Lotus. Een grijze BMW knalde er tegen een betonnen muurtje. ‘Zowel in de auto als naast dit voertuig troffen agenten twee personen aan. De inzittenden van de wagen raakten ernstig gewond. Een van hen, een man uit Hoogeveen, overleed later. De andere gewonde is een man uit Den Haag. In de omgeving (van de plaats delict) is een tweede inwoner uit Den Haag aangehouden’, staat in een zojuist verspreid persbericht. De omstandigheden rond de vierde persoon zijn onduidelijk.

Misdrijf

In het gecrashte voertuig troffen agenten een hoeveelheid geld aan. Het is niet bekend waar dat vandaan kwam. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de gebeurtenis kan worden gelinkt aan een restaurant.

‘We onderzoeken of er mogelijk sprake is geweest van een misdrijf in of nabij deze horecagelegenheid en of er meerdere personen bij betrokken zijn geweest. Daarbij kijkt de recherche specifiek naar de rol van beide personen die bij het ongeval met de auto betrokken zijn geweest’, aldus het persbericht.

Zoon

De zoon van de restauranteigenaar bevestigde vanmorgen tegenover deze krant dat de overledene zijn vader (45) is. ,,Het enige dat wij weten is dat hij met een meneer naar buiten liep”, klonk het met horten en stoten. De grijze BMW is volgens hem niet van zijn vader.

Quote Het enige dat wij weten is dat mijn vader met een meneer naar buiten liep. Zoon overledene

De zoon hoorde pas vanochtend dat zijn vader was omgekomen. ,,Ik zou normaal naar school zijn gegaan maar ben nu hier bij mijn moeder. Ze huilt onophoudelijk. Ik kan haar nu toch niet alleen laten’’, zei hij tussen zijn tranen door.

Hij moest aan zijn moeder vragen wat er gisteravond precies gebeurde. Die antwoordde hem in het Mandarijn. ,,Mijn moeder was omstreeks 22.00 uur aan het werk in de keuken. Het laatste dat ze van mijn vader heeft gezien is dat hij met een meneer naar buiten liep. Daarna hoorde ze van de politie dat hij in het ziekenhuis in Groningen lag en was overleden.’’