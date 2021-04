‘Hala (48) drogeerde oud-militair Marcel met een cocktail aan medicijnen en sloeg zijn schedel in’

Verbijste­ring in ziekenhui­zen over opengooien terrassen: ‘Onze mensen lopen op hun tandvlees’

18:03 In de Nederlandse ziekenhuizen is met verbijstering kennisgenomen van het nieuws dat het kabinet van plan is om de coronamaatregelen vanaf 21 april te versoepelen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen tegen deze site. ,,Onze mensen lopen op hun tandvlees nu de bezetting in de ziekenhuizen en op de ic’s nog steeds blijft toenemen. We gunnen echt iedereen de terrasjes, maar dit is voor nu zeer onverstandig.”