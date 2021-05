Half jaar cel en werkstraffen voor fatale ‘pedojacht’ Arnhem

Twee van de vijf jonge ‘pedojagers’ moeten een half jaar de cel in voor hun betrokkenheid voor de fatale mishandeling van de 73-jarige Jan in Arnhem. Dat heeft de rechtbank in Arnhem zojuist bekendgemaakt. De anderen krijgen een voorwaardelijke jeugddetentie van zes maanden en maximale werkstraf van 200 uur.

De jongens moeten een schadevergoeding betalen van 52.500 euro en 11.000 voor de begrafenis van het slachtoffer. De straffen zijn lager dan het Openbaar Ministerie heeft geëist. ,,Jan was geen monster op wie moest worden gejaagd”, zei de officier van justitie drie weken geleden. De gepensioneerde docent werd in zijn buurt in Arnhem afgelopen oktober opgewacht door vijf jongens. De jongste 15 jaar, de oudste 18. Ze zagen in hem een pedofiel.

De vijf hadden hem benaderd via de homodatingsite Bullchat. Jan wilde aanvankelijk niet komen; 15 jaar was veel te jong, stelde hij bij het afzeggen van de online seksafspraak. Hij liet zich overhalen toch te komen. Hij stuitte op een groep boze jongens. Het werd zijn dood.

Een van de verdachten heeft beelden gemaakt van het voorval. Hierop is te zien hoe de groep achter het slachtoffer, die even later op de grond valt, aan rent. Drie van de jongens zouden hebben getrapt en geslagen. ,,De rechtbank benadrukt zwaar dat deze vorm van eigenrichting onaanvaardbaar is. De jongens speelden voor eigen rechter. Dit is niet hoe ons rechtssysteem werkt”, oordeelt de rechtbank.

Passend

De enige meerderjarige verdachte, die achttien was ten tijde van het delict, heeft samen met een zeventienjarige de hoogste straf opgelegd gekregen. Ondanks zijn leeftijd heeft de rechtbank, tegen de zin van het Openbaar Ministerie, voor jeugddetentie gekozen. De voorzitter van de rechtbank wees erop dat hij het delict samen met een groep minderjarigen heeft gepleegd en hijzelf nog maar kort achttien jaar oud was.

De Raad voor de kinderbescherming pleitte overigens ervoor om de jeugdigen niet zomaar een celstraf te geven, maar de rechter oordeelt in het geval van twee van de jongens toch anders. ,,De rechtbank vindt het misdrijf zo ernstig en de gevolgen daarvan zo groot dat zij geen andere straf passend vindt dan (voorwaardelijke) jeugddetentie.” Jongens van nu 17 en nu 19 krijgen een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk. De andere drie krijgen een werkstraf van 200 uur, het maximum dat in het jeugdrecht te geven is.

In het politieonderzoek naar de dood van de man is ontdekt dat de groep in wisselende samenstelling meerdere van deze pedojachten heeft uitgevoerd. In totaal zijn tien verdachten aangehouden voor tien geweldsincidenten, die zich allemaal in oktober vorig jaar hebben afgespeeld. Twee minderjarige leden van de groep die bij eerdere mishandelingen betrokken zijn geweest, hebben werkstraffen gekregen. Een derde is eerder al vrijgesproken en de zaak tegen de twee laatste verdachten laat nog op zich wachten vanwege ontbrekende rapportages.